Lazio-Cagliari | Immobile | “Ho voglia di far bene in biancoceleste e con la nazionale”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) “Bisogna vincere anche partite così. Non è stata la nostra migliore prestazione ma era importante portare i tre punti a casa. La Champions ci ha dato fiducia ma in campionato potevano esserci ancora i fantasmi”. Lo ha detto l’attaccante della, Cirodopo la vittoria contro il. “I fischi dei tifosi a fine partita? Li capisco, non è stata una bella gara, paradossalmente stavamo giocando meglio undici contro undici. Dobbiamo ritrovare la condizione poi torneremo a guardare la classifica, questi tre punti ci aiutano a scalarla”. La punta azzurra ha parlato anche del sorteggio dell’Italia a Euro 2024: “È un bel girone, sono squadre toste da affrontare. Hodi farecon lae con la. Devo stare tranquillo e arriverà tutto”, ...