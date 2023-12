Lazio-Cagliari | furia Ranieri per l’espulsione di Makoumbou | “perché il Var?”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 2 dicembre 2023) La partita della 14ª giornata del campionato di Serie A trasi è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol realizzato da Pedro dopo 8 minuti. La sfida è stata condizionata daldial 27?. Il provvedimento ha fatto inre l’allenatore Claudio. “Non capiscoilsia entrato in questo discorso, che c’entra il? Stavamo fuori dall’area di rigore, l’arbitro ha fischiato? Benissimo e non voglio parlare del fallo, maildeve entrare in contatto con l’arbitro e far vedere che il portiere forse sta dentro, forse sta fuori, c’è troppa distanza”, spiega all’allenatore del. Poi continua: “che ne sappiamo noi? Ha ...