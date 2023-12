Lazio-Cagliari 1-0 | decide il gol di Pedro

Leggi su italiasera

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – Labatte 1-0 ilin un match della 14/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Are la partita il gol diall’8?. I sardi giocano in dieci dal 27? per l’espulsione di Makoumbou. In classifica i biancocelesti allenati da Sarri salgono al 7° posto con 20 punti, agganciando Atalanta e Fiorentina, mentre i rossoblu restano fermi a quota 10 in 18/a posizione. E’ ottimo l’avvio dei ragazzi di Sarri che dopo 8 minuti passano in vantaggio con l’ex attaccante di Barcellona e Chelsea. Lo spagnolo è bravissimo a sfruttare al meglio l’assist dalla destra di Lazzari. e superare Scuffet. Al 27? l’altra svolta del match: Makoumbou trattiene Guendouzi, lanciato a rete, e viene espulso dall’arbitro Dionisi dopo un consulto al Var. Nella ripresa il ...