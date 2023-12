L’autopsia su Giulia | oltre 20 le coltellate di Turetta da cui ha provato a difendersi L’agonia

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pubblicato il 2 Dicembre, 2023 Sarebbe durata circa mezz’oradiCecchettin, dopo essere stata colpita con violenza con diverseda Filippo. Sarebbero una ventina le– secondo il medico legale Antonella Cirnelli – dopo la prima ispezione esterna nel giorno del ritrovamento del corpo della ragazza.è durata circa 12 ore ed è stata coordinata dall’anatomopatologo Guido Viel che ha stabilito che la 22enne è morta per dissanguamento, con le ferite più profonde riscontrate alla base del collo, anche se, spiega al Corriere uno degli esperti che ha partecipato al: “La carotide e la giugulare sono però risultate integre”. L’aggressione Come ricostruisce Repubblica, l’aggressione sarebbe avvenuta in tre ...