L’archetipo Poseidone | l’uomo dalle emozioni tempestose

(Di sabato 2 dicembre 2023) Un’energia potente e inarrestabile, un mistero che si cela nelle profondità dei mari e nei cuori degli uomini. È simile all’oceano stesso: tranquillo e pacifico in superficie, ma capace di trasformarsi all’improvviso in una tempesta temibile. Questa doppia natura, questa capacità di transitare dalla completa calma a una tempesta violenta in un battito di ciglia, è affascinante e quasi ipnotica. Ecco solo alcuni degli elementi distintivi deldi. Ma che cos’è un archetipo? Gli archetipi sono modelli originali che si ripetono costantemente nella storia e nelle culture. Radicati nel nostro inconscio collettivo, rappresentano espressioni essenziali della psiche umana e si manifestano attraverso miti, fiabe, sogni e opere d’arte. Secondo la psicologia archetipica, la mitologia non è solo un insieme di racconti antichi, ma una lente ...