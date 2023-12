La tavola di Natale | la recensione | cucina e amore per un basico film tv

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ladi Ladi: un prodotto più che un, generato da quel contenitore via cavo famoso negli USA, il Great America Family che, sorprendentemente, attecchisce anche in Italia grazie alla distribuzione Netflix. Il(vabbè,tv) è abbastanza dimenticabile (per non dire usa-e-getta), ma ha il merito (o il demerito) di averci fatto scoprire l'esistenza di una cable tv degli States, ossia la Great American Family. Non dissimile da Hallmark, ma ben più radicata nei temi tradizionali e nella rappresentazione standardizzata di certi argomenti. Ecco, ilin questione, distribuito da Netflix, fa parte del pacchetto natalizio della Great America Family. Potremmo quasi dire che Netflix, soprattutto a, ci porta la tv via ...