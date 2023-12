La SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo per il match contro l’Inter

(Di sabato 2 dicembre 2023) In occasione della gara di Campionato, in programma domani alle ore 20.45 ed in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la SSCconrispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. Orario apertura dei tornelli I tornelli apriranno alle ore 17:45. Irario per consentire l’esecuzione deilli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Acquisto di biglietti La SSCi propriche intendono ...

Altre News in Rete:

Napoli - Inter: Natan a sinistra, non è la prima volta per lui (Sky)

Il difensore ha già giocato come terzino sinistro in Brasile.'s Brazilian defender #03 Natan celebrates after the UEFA Champions League group C football match 1 FC Union Berlin vat the Olympic Stadium in Berlin on October 24, 2023. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)- Inter: Natan a sinistra, non è la prima volta per lui (Sky) Domani sera ci sarà la partita ...

De Laurentiis: "Per Osimhen siamo alla firma. Per lo stadio Maradona vorrei la cessione, non la concessione" NapoliToday

SSC Napoli, il report da Castel Volturno: lombalgia per Zanoli CalcioNapoli24

Ssc Napoli, il report odierno: un azzurro out per una lombalgia

In attesa del big match di domani contro l’Inter, la squadra di Mazzarri si è allenata questa mattina. Ecco il report della società azzurra: “Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma ...

SSC Napoli: “Zanoli non si è alleanto per una lombalgia”

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma domenica allo Stadio ...