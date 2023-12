La sinistra assiste impotente al crollo della separazione tra i poteri

Leggi su tpi

(Di sabato 2 dicembre 2023) Steven Levitsky, con “Come muoiono le democrazie”, suggerisce che questa morte non avviene più attraverso un golpe militare, ma per mano di governi e leader eletti. La distruzione delle democrazie inizia nelle urne, come è successo in Polonia, Ungheria o Turchia e questa operazione si concretizza attraverso lo stravolgimento e la strumentalizzazione delle istituzioni democratiche con l’obiettivo di sovvertirle e svuotarle di significato. La delegittimazionepolitica e delle istituzioni è lo strumento dei leader populisti che parlano alla panciapopolazione, utilizzando una propaganda semplice e quindi efficace, per prendere il potere e tenerlo. Il linguaggio propagandistico allontana progressivamente la popolazione dalla complessità, alla quale si attribuisce un disvalore che caratterizza soprattutto l’élite o i privilegiati e quindi la ...