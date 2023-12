La scrittrice racconta racconta la sua infanzia di guerra nel campo di prigionia giapponese

Leggi su iodonna

(Di sabato 2 dicembre 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ho sempre pensato con tenerezza a Dacia Maraini bambina – che splendida bambina deve essere stata rinchiusa neldiperché il suo papà e la sua mamma avevano rifiutato di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò, e quindi per il regime di Tokyo erano traditori. Non sarebbe cambiato nulla per le sorti d’Italia, se Fosco Maraini e Topazia Alliata si fossero piegati, se avessero ceduto a una generica adesione a un regime criminale ma lontano migliaia di chilometri; però sarebbe cambiato tutto per la loro coscienza. Il padre di Dacia, uno dei maggiori orientalisti europei, era in Giappone per motivi di studio; i veri traditori erano i giapponesi, che imprigionavano uno studioso per l’unica “colpa” di essere rimasto fedele al governo legittimo del ...