La rottura con il passato e il riflesso del Pd a restare all’opposizione per sempre

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 dicembre 2023) «Ma io non ero nel Pd». Sta in queste poche parole pronunciate da Marco Furfaro, giovane dirigente in ascesa del Partito democratico, la sostanza della questione, ilcondizionato, la spiegazione migliore di quello che sta avvenendo nel partito di Elly Schlein – definizione corretta perché il Partito democratico è diventato al novantanove per cento il PDES, il “partito di Elly Schlein”. Dunque, giovedì sera a Piazzapulita si stava parlando delle liberalizzazioni, un capitolo che ebbe in Pier Luigi Bersani un protagonista assoluto (sì, è lo stesso Bersani che oggi è il nume tutelare dei giovani del Nazareno) e qualcuno aveva appunto fatto presente che all’epoca il Partito democratico sosteneva il mercato tutelato eccetera. «Ma io non ero nel Pd», ha fatto Furfaro nell’operazione di negare ogni affinità con quel deviazionismo di destra, come dicevano i leninisti, ...