La porti “un bacione” a Firenze. Salvini e l’internazionale sovranista

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ricapitoliamo: Le Pen no, Wiedel no, Wilders no. Praticamente tutti i pesi massimi assenti. Aandranno le seconde file, o quasi: Jordan Bardella per il Rassemblement National, Tino Chrupalla per l’AfD e i dei leader di piccoli partiti sovranisti dell’Est. Non una grande vetrina per la Lega, che domenica chiamerà a raccoltadell’ultradestra alla Fortezza da Basso per il lancio della campagna elettorale in vista delle europee: altro che “Sovranisti di tutta Europa, unitevi!”. Peccato, ci sarebbe stato da festeggiare con fiumi di Chianti Classico e quintali di lampredotti. Già, perché l’ultimo sondaggio pubblicato giovedì scorso da Europe Elects racconta che Identità e democrazia – il gruppo dell’Europarlamento a cui appartiene il Carroccio – veleggia a quota 87 seggi contro i 60 attualmente occupati a Strasburgo: è il miglior ...