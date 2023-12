La polizia di Mosca fa irruzione in diversi gaybar e saune | chiude locale Pietroburgo

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ladiha fatto diverse irruzioni in bar gay-friendly e ina tema nelle prime ore di sabato, riferiscono i media locali. Secondo il sito di notizie indipendente Sota e il canale Telegram "Ostorozhno Novosti". Quest'ultimo ha spiegato che una delle irruzioni è avvenuta in una sauna e ha riportato anche una testimonianza, dove una persona che dice di essere stato all'interno di un gay bar al momento delle perquisizioni: "me la sono fatta addosso dalla paura, hanno fermato la musica e io mi sono detto: fine, mi mettono in galera per 11 anni. All'inizio non capivamo, stavamo in piedi, 300 persone nude, in mutande e nessuno capiva cosa stava accadendo". Secondo il canale, laha fotografato i passaporti dei clienti. La notte tra venerdì e sabato è considerata di pieno relax a ...