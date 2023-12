La pagella ai magistrati è una necessità | e non sarebbero uno scandalo i test psicologici

Leggi su ildifforme

Il ministro Crosetto, rispondendo all'interpellanza sull'"opposizione giudiziaria", ha detto che negli ultimi venti anni sono finiti nelle carceri italiane 30.778 innocenti, un'evidente enormità. Non basta: secondo un sondaggio di Pagnoncelli per il Corriere della sera un italiano su due non ha fiducia nella magistratura, e anche questo è un dato di enorme rilevanza se si