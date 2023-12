La miopia | un pericolo inaspettato per la salute oculare

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 2 dicembre 2023) Un legame inquietante si sta delineando tra la diffusa, un problema in crescita esponenziale soprattutto tra i giovani, e il distacco di retina, un evento serio che rappresenta una delle principali cause di perdita della vista. La, soprattutto quando è di grado elevato, superiore a 6/8 diottrie, indebolisce l'occhio e aumenta significativamente il rischio di distacco retinico, coinvolgendo annualmente circa 50mila casi nel nostro Paese.Questa "epide", l'epidemia didilagante nel mondo con 2,6 miliardi di individui colpiti - più del doppio dell'obesità - potrebbe portare a una crescente incidenza di distacchi di retina. Secondo recenti dati olandesi pubblicati su Jama Ophthalmology, dal 2009 al 2016, i casi di distacco di retina sono cresciuti del 44%, un incremento che non può essere ...