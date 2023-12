La mia routine | doping | clamoroso autogol di Novak Djokovic

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) La "caccia all'uomo" denunciata darischia di trasformarsi in una slavina sul tennista serbo. Il numero 1 del ranking Atp in conferenza stampa dopo il quarto di finale di Coppa Davis vinto lo scorso 24 novembre a Malaga contro la Gran Bretagna (pochi giorni dopo, sarebbe arrivata la sconfitta per mano di Jannik Sinner e dell'Italia in semifinale) si è sfogato rivelando di essere stato letteralmente"assediato" da un addetto dell'antiche prima del match lo ha braccato per costringerlo a sottoporsi al test. Ottenendo, in cambio, un netto rifiuto che ha scatenato però i sospetti in rete, con migliaia di appassionati che chiedono ora la squalifica per il 37enne Nole. "È successa una cosa incredibile — aveva detto, fuori di sé dalla rabbia —, che in venti e più anni di carriera non mi era mai ...