La Maestra Caterina Fenu Festeggia 102 Anni e Ricorda il Suo Passato | “Da Giovane Lasciai il Mio Fidanzato che Non Voleva che Insegnassi”

LaFenu, di Nuoro, ha da poco spento le 102 candeline. Ma il temperamento non sembra proprio invecchiare, specie se si tratta di diritti per le donne. Come riporta Cronache Nuoresi , la ...

La maestra Caterina Fenu, di Nuoro, ha da poco spento le 102 candeline. Ma il temperamento non sembra proprio invecchiare, specie se si tratta di diritti per le donne.

102 anni compiuti il 16 novembre e un grande amore per l’insegnamento Caterina Fenu è stata ampiamente festeggiata da tutti i parenti e non solo. Da qualche tempo vive nella residenza Rossana in via S ...