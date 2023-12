La lunghissima transizione energetica programmata dai Paesi del Golfo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 dicembre 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 58 di We – World Energy, il magazine di Eni In un discorso tenuto agli stakeholder del settore in occasione dello Schlumberger Forum del 2022, l’amministratore delegato di Saudi Aramco, Amin Nasser, ha lanciato un duro monito ai politici: i tentativi di “svergognare gli investitori del settore del petrolio e del gas” e di privare l’industria dei combustibili fossili di investimenti upstream portano a risultati indesiderati quali l’insicurezza, costi più elevati per i consumatori e unaingiusta. Per Nasser, avere ciecamente fede nei piani d’azione verso le zero emissioni costruiti su presupposti errati è simile a una “catena di castelli di sabbia che la realtà ha spazzato via con le sue onde”. Una di queste onde è stata proprio l’invasione dell’Ucraina da parte della ...