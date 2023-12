(Di sabato 2 dicembre 2023) Nel finale concitato di Monza-, non è scappata alle telecamere una reazione particolare di Max. Dopo la rete di Gatti - che...

Altre News in Rete:

La Juve segna ma Allegri se la prende col vice Landucci: 'Ti do un cazzotto!'

Commenta per primo Nel finale concitato di Monza -, non è scappata alle telecamere una reazione particolare di Max Allegri . Dopo la rete di Gatti - che ha sancito l'1 - 2 finale - l'allenatore bianconero si è rivolto al suo vice Landucci e gli ...

Juve-Frosinone Primavera 5-2: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming Tuttosport

Gli 'interisti' di Monza-Juventus: Carboni segna, Gagliardini provoca ... Goal.com

A MENTE FREDDA – Juve operaia al comando e Giuntoli blinda Allegri

Nella passata stagione la Juve non avrebbe mia vinto una gara di questo tipo, tanto più contro il Monza che ottenne il doppio successo tra andata e ritorno. Come spesso accade, match ...

Ma davvero la Juve di Allegri è solo fortunata

48 ore circa in vetta per la Juventus. I bianconeri hanno infatti espugnato il campo del Monza. Una vittoria che, per la squadra di Massimiliano Allegri, è arrivata all’ultimo respiro. Il pari di Carb ...