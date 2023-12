La gestione muscolare della guerra russo-ucraina lascerà un Paese iperarmato e diviso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) di Stefano Briganti Due anni, due nuove guerre e una impostata ma, al momento, rimandata. Le aree sulle quali i conflitti stanno avendo e continueranno ad avere ripercussioni sono enormi. Il continente europeo con la Russia e tutti i Paesi Ue e Uk alle prese con il conflitto-ucraino. La gran parte del Medioriente coinvolta nellaisraelo-palestinese. In Siria ladura da 11 anni mentre la Turchia guerreggia in Kurdistan. Gli Stati Uniti, presenti direttamente o indirettamente in questi scenari bellici, non possono permettersi di alimentare le condizioni affinché si origini adesso lasino-indo pacifico. In questa ottica vanno, a mio avviso, inquadrati i tentativi di Washington di “scongelare” i rapporti con Pechino, sforzi culminati con l’incontro a San Francisco tra Joe Biden a Xi ...