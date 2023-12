La Germania vuole il Discobolo | il ministro Sangiuliano | Devono passare sul mio cadavere

(Di sabato 2 dicembre 2023) L'opera, che incarnava l'ideale ariano dei nazisti, fu acquistata da Adolf Hitler nel 1938 per 5 milioni di lire. Per il capo del nazismo incarnava alla perfezione l'ideale della razza ariana

Altre News in Rete:

L'UE frena sul pacchetto per regolamentare l'IA: l'Italia vuole l'autoregolamentazione

La proposta era arrivata dalla Francia ma durante la riunione dell'Ecofin tenuta il 30 Ottobre a Roma ancheed Italia ha deciso di appoggiarla. Prima di questo appuntamento, i legislatori ...

La Germania vuole il Discobolo, il ministro Sangiuliano: "Devono ... ilGiornale.it

La Germania vuole ridurre al minimo possibile le tasse sull’elettricità ... Qualenergia.it

Il Discobolo che piaceva a Hitler, ora la Germania lo rivuole. Il ministro Sangiuliano: «Devono passare sul mio cadavere»

Il Discobolo Lancellotti rischia di tornare a Monaco, in Germania, dopo la parentesi che l'aveva portato in terra tedesca, per volere di Adolf Hitler, tra il 1938 e 1948. La richiesta arriva ...

Mondiali u17, trionfa la Germania: battuta la Francia ai rigori

Si è conclusa anche la finale dei Mondiali u17 in Indonesia, la Germania trionfa contro la Francia nella lotteria dei rigori dopo il 2-2 nei 90'. Col passare degli anni i giovani talenti stanno ottene ...