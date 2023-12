La doppia morale dei Casamonica sulle donne | pantaloni vietati ma via libera alla chirurgia estetica

Leggi su open.online

(Di sabato 2 dicembre 2023) Sono 113 gli anni delle condanne chiesti dprocura di Roma per 13 membri del «branco», accusati a vario titolo di associazione mafiosa, usura ed estorsione. A metà 2020 l’inchiesta aveva portato a 20 arresti per il clan che ha la sua base operativaRomanina. Gli altriattivi a Porta Furba, già arrestati tra luglio 2018 e maggio 2019, ricorda Il Messaggero, sono già stati condannati a un totale di 400 anni. Il pm Edoardo De Santis ha chiesto la pena più pesante, 24 anni, per Ferruccio. Suo figlio Guido in un’intercettazione si lamentela delle condanne ai parenti di Porta Furba, convinto che quei provvedimenti fossero stati presi per favorire altre organizzazioni. «Devono far entrare organizzazioni forti a Roma – diceva Guido– Ecco ...