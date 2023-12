Kate Middleton | lo shopping natalizio che sorprende

Leggi su velvetmag

(Di sabato 2 dicembre 2023) Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’acquisto di regali è al centro delle preoccupazioni delle famiglie, e non fa eccezione quella di. Secondo un articolo pubblicato di recente sul Daily Mirror, anche la moglie del principe William sembra abbia approfittato del Black Friday per dedicarsi alloin vista dei regali. Secondo il tabloid, però, la futura regina avrebbe scelto un negozio low cost per i suoi acquisti. Cosa avrà acquistato? Mancano oramai poche settimane all’arrivo del Natale. Come tante altre persone del mondo,ha deciso di dedicarsi un pomeriggio diper gli acquisti. La principessa del Galles, che probabilmente trascorrerà le festività natalizie a Sandringham con la Famiglia Reale, si è recata in un negozio di articoli ...