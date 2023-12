Juve | la lezione di Allegri a Monza | basta un gol in più degli altri | può essere davvero l’annata buono

(Di sabato 2 dicembre 2023) Un altro sorpasso, il terzo fin qui, che a differenza dei due precedenti consentirà allantus di trascorrere non una ma due notti...

Gatti nel mirino dopo il gol di Lautaro in Juventus - Inter: 'Ha fatto il contrario'

Massimiliano Allegri - Calciomercato.itUn fan ad esempio afferma: 'Gatti allase va bene può ... Gatti che si guarda l'azione di Thuram invece di Lautaro è da studiare a Coverciano in una...

"Perché la Juve è la Juve: storie, uomini e filosofia": la lezione-evento a Vinovo Tuttosport

Inter, è solo rischiando che capirai quanto sei forte La Gazzetta dello Sport

Monza-Juventus risultato 1-2: gol di Rabiot, Carboni e Gatti, bianconeri di nuovo in testa davanti all'Inter

La Juventus torna in vetta alla classifica, a +1 dall'Inter (33 punti a 32) in attesa che i nerazzurri scendano in campo domenica a Napoli. I bianconeri vincono anche a Monza (2-1 il risultato finale) ...

L'appuntamento del 30 novembre 2023 con la storia bianconera alla presenza del presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti, del direttore di Tuttosport Guido Vaciago e del Football Chief of Staf ...