Juve | la decisione su Soulé | Allegri ha le idee chiare

Altre News in Rete:

Revoca del campionato e retrocessione: stangata senza precedenti

La protesta adesso è totale: c'è un nemico comune in Premier League, in seguito alladella Lega di penalizzazione per l'Everton Il caso del Manchester City è uno degli argomenti in primo piano in queste ore, in relazione anche a quelli che potrebbero essere gli sviluppi in ...

Locatelli o Nicolussi Caviglia per Monza-Juve Decisione presa Juventus News 24

Fiorentina-Juve si gioca Arriva la decisione sul rinvio Corriere dello Sport

Primavera 1, la Lazio si inserisce tra Inter e Milan: rossoneri battuti e nerazzurri agganciati

San Siro Un altro motivo di scontro" Incredibile finale a Monza, prima Valentin Carboni e poi Gatti: la Juve vince all'ultimo respiro e sorpassa l'Inter Pimenta: "Rinnovo Mkhitaryan, c'è la voglia di ...

La ricerca del nuovo rigorista della Juventus: Vlahovic non va, le soluzioni

Il ruolo dell’emotività e della gestione dei giocatori La decisione su chi tirerà i rigori per la Juventus non dipende solo dalle statistiche, ma anche dalla capacità di gestire la pressione e ...