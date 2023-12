Julianna Margulies si scusa dopo le accuse di antisemitismo alla comunità nera e LGBTQIA+ | “Sono inorridita”

(Di sabato 2 dicembre 2023)si èta per ledi: “” per aver offeso unache amo veramente“, ha dichiarato l’attrice di The Morning Show in un comunicato. In una recente ospitata al podcast The Back Room,aveva infatti espresso opinioni controverse, tra cui il fatto che ritiene che alle persone di colore sia stato “fatto il lavaggio del cervello per odiare gli ebrei“. “dal fatto che le dichiarazioni che ho fatto in un recente podcast abbiano offeso le, ...

Altre News in Rete:

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 30 Novembre, in prima e seconda serata

Paradise Road (Drammatico) in onda alle 21.30 su LA7D , un film di Bruce Beresford, con Glenn Close, Frances McDormand, Pauline Collins, Cate Blanchett, Jennifer Ehle,, Wendy ...

Julianna Margulies apologises after claiming black people have been 'brainwashed to hate Jews' Sky News

Julianna Margulies Apologizes After Remarks on Black Support of ... The New York Times

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 30 Novembre, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Giovedì 30 Novembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali can ...