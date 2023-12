Judo | Grand Slam Tokyo 2023 | Manuel Lombardo nei -73kg e Christian Parlati nei -90kg sul podio

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Italia subito protagonista nella prima giornata deldi, appuntamento che chiude la stagionedel World Tour di. Due i podi conquistati dagli azzurri nelle sei categorie che hanno lottato quest’oggi al Metropolitan Gymnasium della capitale del Sol Levante.nei -73 kg sale suldopo aver aver avuto la meglio nella ‘finalina’ sull’uzbeko Murodjon Yuldoshev, attualmente n°2 del ranking mondiale. Il percorso dell’atleta piemontese si era fermato in semifinale per mano del n°1 della classifica Hidayat Heydarov. In precedenza erano arrivati i successi ai danni del kazako Daniyar Shamshayev), del kirghiso Chyngyzkhan Sagynaliev e del francese Orlando Cazorla. Sale sulanche ...