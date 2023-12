Jovanotti si taglia i capelli | il cambio look postato sui social è radicale – Video

(Di sabato 2 dicembre 2023) Addio alla chioma ribelle. Lorenzo Cherubini, in arte, ha deciso di darci un taglio, in tutti i sensi. Il cantante si è infattito iquasi a zero e haildelsu Tiktok. Dopo ilha ironizzato, inquadrando iti: “Ho trovato un nuovo cucciolo…”. Quindi ha continuato: “Ci voleva, si riparte. Nuova vita”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre News in Rete:

Jovanotti, ritorno agli anni Novanta: taglia i capelli, le reazioni dei fan

Look quasi a zero per l'artista, che fa il pieno di commenti e like su Instagram

Jovanotti nuovo look: taglia i capelli a zero e posta il video sui social Sky Tg24

Jovanotti si taglia i capelli a zero, fan sotto choc: «Benvenuto dicembre!» leggo.it

Jovanotti taglia a zero i capelli: il cambio look è un ritorno al passato

Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, ha deciso di darci un taglio, letteralmente, dando il benvenuto al mese di dicembre in maniera decisamente particolare. Un salto nel passato, come lo hanno ...

Jovanotti cambia look, si rasa a zero i capelli e mostra sui social il taglio netto: «Nuova vita, si riparte»

Taglio netto per Jovanotti, che saluta dicembre postando sul suo profilo Facebook un video in cui appare con i capelli rasati a zero. Il tutto accompagnato da una sorta di augurio: «Benvenuto Dicembre ...