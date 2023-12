Jennifer Lawrence e le accuse di chirurgia plastica Lei nega | “Sto solo invecchiando”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 2 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Sebbene sia rimasta in silenzio per tutto questo tempo,ora non ci sta più e finalmente ha deciso di rispondere a tutti coloro che insinuano un suo abuso di. Durante una chiacchierata con Kylie Jenner,ha voluto ribadire che non è schiava della, che non ha mai ritoccato nulla e inoltre ha svelato il suo segreto di bellezza grazie al quale sembra aver cambiato i connotati del suo viso.torna sul red carpet ...