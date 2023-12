Jeda | «Napoli-Inter? Vedo favorita una E sarà una grande partita»

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 dicembre 2023)assume un valore ancor più alto adesso che la Juventus ha vinto al 94? a Monza. Perc’è unatra le due e ritiene che, rispetto al derby d’Italia, cispettacolo. LA CORSA –, ospite di Aspettando il weekend su Sportitalia, prevede una corsa frae Juventus per la Serie A: «Sicuramente le due lotteranno parecchio. Poi dietro credo che se recupera qualche uomo di fiducia il Milan comunque è lì, poi ci sono tutte le altre dietro col. Secondo me in campionato c’è ancora molto da giocare, quella di domenicauna. Contro il Real Madrid ilha fatto una, è chiaro che non ...