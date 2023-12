Jannik Sinner | torna la sua bestia nera | 3 ko su 3 | chi può interrompere il suo sogno

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) L'ultimo tabù di, l'uomo capace di stopparne la corsa fino al numero uno del ranking mondiale potrebbe essere Rafa Nadal. Non Nole Djokovic, il serbo dominatore ma "dominato" per tre volte negli ultimi match contando i due singoli alle Atp Finals di Torino e al singolo e al doppio nella semifinale di Coppa Davis. Non Carlos Alcaraz, pure altro "predestinato". Non certo Daniil Medvedev, exche nel 2023 ha visto invertire totalmente il trend, tanto meno Rune, anche lui superato a Torino. No, il 21enne prodigio di San Candido, attuale numero 4 al mondo, deve temere il vecchio lupo spagnolo, che con Roger Federer e Djokovic ha segnato la storia del tennis, non solo negli ultimi 20 anni. Rafa tornerà in campo dopo un anno di pausa, a 37 anni, con un paio di obiettivi: salutare i suoi tifosi da ...