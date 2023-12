Italiani spaventati e “sonnambuli” | l’inquietante analisi del rapporto Censis

(Di sabato 2 dicembre 2023) Quanti saranno gli anziani soli nel 2040? Quanto ci spaventa il clima impazzito? E quanti di noi temono una nuova crisi economica che causerà più povertà e più violenza diffusa? Le risposte a queste – e a molte altre – domande disegnano uno scenario a dir poco inquietante per la società italiana. Scenario dai contenuti emotivi sorprendenti, come tracciato nelannuale del, il 57°, presentato oggi. Va rimarcato subito che forse mai prima d’ora il periodico e corposo lavoro redatto dal Centro studi iniziative sociali, fondato nel 1964 da Gino Levi Martinoli e da Giuseppe De Rita (attuale segretario generale), era stato così impietoso nell’individuare le arretratezze del Paese. Nel report (disponibile su www..it) balzano infatti agli occhi i dati relativi alle condizioni e alle prospettive dei più giovani, ...

Altre News in Rete:

Gli italiani siamo sempre più vecchi e spaventati, e nel 2040 solo una coppia su 4 avrà figli

Un contesto in cui cresce la rassegnazione: ottosu dieci sono convinti che il Paese sia 'irrimediabilmente in declino'. E trovano terreno fertile le paure. Così l'84% si dice impaurito dal ...

Censis: italiani sonnambuli, vecchi e spaventati dal clima e dalla guerra Agenzia ANSA

Rapporto Censis 2023 italiani sonnambuli, vecchi spaventati da ... Il NordEst Quotidiano

La guerra, il clima e la crisi economica: tutte le paure percepite dagli abitanti del Sud. Il rapporto Censis: «Un Paese sonnambulo»

Spaventati per l’emergenza climatica, per la guerra in Ucraina e per la situazione in Medioriente, sonnambuli perché incapaci di leggere quello che accade o nella migliore delle ...

Frenata economica e immobiliare non spaventano le banche tedesche. L’analisi di Roberto Parazzini, responsabile di Deutsche Bank Italia

Frenata economica e problemi del mattone non preoccupano le banche tedesche. Grazie all’accordo legami più stretti con l’italia Bce falco No, ha fatto il necessario. Parla Parazzini (Deutsche Bank) ...