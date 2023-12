Israele | ucciso comandante Hamas | “Era la mente dell’attacco del 7 ottobre”

Altre News in Rete:

**Mo: Idf, ucciso comandante brigata Shajayeh di Hamas, ha pianificato attacco 7 ottobre**

Il comandante della brigata Shajaiyeh di Hamas, Wisam Farhat, è statooggi in un attacco aereo delle Forze armate israeliane. A darne notizia sono state le Idf, ...è stato imprigionato in...

Guerra Israele-Hamas, il papà di Kfir a Netanyahu: “Hai ucciso la mia famiglia” Sky Tg24

Il piccolo Kfir, ucciso a 10 mesi nei raid La Stampa

Bombe su Gaza, gli Usa: «Israele tuteli i civili o sarà sconfitta strategica». Ostaggi, il Mossad ritira la delegazione da Doha

di Mauro Evangelisti Al settimo giorno la tregua si è frantumata. Israele accusa Hamas di avere violato i patti perché ieri mattina ha lanciato razzi dalla Striscia di Gaza ...

Medio Oriente. Avvento «blindato» in Cisgiordania. Betlemme al buio accoglie Patton

Comincia tra morte e distruzione il tempo in preparazione del Natale in Palestina. Il custode di Terra Santa è arrivato ieri a Betlemme per pregare, come tradizione, nel luogo della Natività ...