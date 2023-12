Altre News in Rete:

Israele, ucciso comandante Hamas: "Era la mente dell'attacco del 7 ottobre"

Wisam Farhatin un attacco aereo. Londra annuncia voli di ricognizione sue Gaza per individuare gli ostaggi E' statoin un attacco aereo delle Forze armate israeliane il comandante della brigata Shajaiyeh di Hamas, Wisam Farhat. A darne notizia sono state le ...

Israele annuncia: “Ucciso comandante Hamas, era mente attacco del 7 ottobre" Adnkronos

Il piccolo Kfir, ucciso a 10 mesi nei raid La Stampa

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Stop ai negoziati, Israele: «Ancora ostaggi 15 donne e due bambini». Hamas nega: «Abbiamo solo uomini»

Israele: «Se Hamas dà la lista di 10 ostaggi da liberare, siamo pronti a una nuova tregua».• Le parole e le sigle per capire il conflitto:. • La storia del conflitto tra palestinesi e israeliani, . È ...

