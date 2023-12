Israele si sta preparando ad attaccare il sud della Striscia di Gaza

(Di sabato 2 dicembre 2023) Con la finetregua l'offensiva punterà ora su Khan Yunis e Rafah: non è chiaro dove andranno i 2 milioni civili scappati dal nord

Altre News in Rete:

Editoriale. L'Italia, le paure e il 2050. L'imprevisto di periferia

... della guerra in Ucraina e ora ine a Gaza, sui tg un'onda di cronaca nera. Per non pensare... Il 2050già cominciando. Accogliere, volere bene, insegnare l'italiano, fare studiare i ...

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Fine della tregua a Gaza. Media: «Israele vuole zona ... Il Sole 24 ORE

Esercito: rilasciati 6 ostaggi, sulla via di Israele. Nel pomeriggio libere 2 donne tra cui Mia Shem - Gli ostaggi liberati stasera sono 5 donne e un ragazzo 18enne RaiNews

Gaza, finita la tregua tornano le bombe: uccisi 200 palestinesi

GAZA –Sono proseguiti fino a tarda sera i lanci di razzi verso Israele e Israele ha ricominciato, all’alba, i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, dove a nemmeno 24 ore dalla fine della tregua ...

Si riaccende il conflitto a Gaza: 180 vittime palestinesi dalla fine della tregua

Circa 136 si troverebbero ancora a Gaza, numero soggetto a cambiamenti in quanto Israele avrebbe trovato i corpi di alcune persone che si pensava fossero state catturate da Hamas nelgli attacchi dei ...