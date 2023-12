(Di sabato 2 dicembre 2023) Non ci sono più trattative, almeno ufficialmente.i suoi emissari e il Mossad dal Qatar. E' dia Gaza. L'esercito di Tel Aviv ha intensificato i raid nel sud della Striscia intorno a Khan Yunis, ordinando l'evacuazione dei civili, mentre Hamas ha lanciato raffiche di razzi contro diverse città dello Stato ebraico L'articolo proviene da Firenze Post.

Altre News in Rete:

Stop alle mediazioni, il Mossad si ritira dalle trattative. Macron vola a Doha

Vogliono sapere quali sono le prossime mosse, vista la fine della tregua e la ripresa dei combattimenti, per riportare gli ostaggi in. Macron in Qatar Mentre il Mossad sidai negoziati,...

Ostaggi, stop ai negoziati: Israele ritira la sua delegazione in Qatar ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Israele ritira i negoziatori. Trattativa saltata. E di nuovo è guerra totale Firenze Post

Israele ritira i negoziatori. Trattativa saltata. E di nuovo è guerra totale

Non ci sono più trattative, almeno ufficialmente. Israele ritira i suoi emissari e il Mossad dal Qatar. E’ di nuovo guerra totale a Gaza. L’esercito di Tel Aviv ha intensificato i raid nel sud della ...

Netanyahu: “la guerra continua”, Israele lascia il Qatar

Il bilancio complessivo delle vittime avrebbe superato i 15.200. Anche le trattative per il rilascio di ulteriori ostaggi sembrano naufragate dopo che Israele ha ritirato la sua delegazione da Doha, ...