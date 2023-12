Isaksen e Immobile | la Lazio scacciacrisi punta sull’intesa dei due attaccanti più in forma

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Da un lato il veterano che spera di essersi lasciato ormai alle spalle il momento no. Dall’altro il talento emergente che non aspettava altro che la continuità di rendimento. Per il match contro il Cagliari, laversionee qualificata agli ottavi di finale di Champions League sembra determinata ad affidarsi ai due uomini più in: Ciroe Gustav. L’uomo che c’è sempre stato e quello che si candida a sorpresa della stagione, dopo un avvio col contagocce. La svolta per l’ex Midjtylland è arrivata in occasione del derby. Nei venticinque minuti a disposizione il talento danese ha dato vivacità ad una stracittadina piatta e con poche emozioni, mettendosi in luce con alcune giocate di qualità e la giusta dose di grinta. Da quel momento sono arrivati altri venti minuti ...