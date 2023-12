Io Canto Generation Vs The Voice Kids | la TV riparte dai bambini

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 2 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione La tv dei ragazzi è tornata in pompa magna sul piccolo schermo e in queste settimane, dopo più di dieci anni dall’ultima occasione, stiamo assistendo ad un nuovo faccia a faccia tra Antonella Clerici e Gerry Scotti, e i loro Thein onda su Rai 1 e Ioin programmazione su Canale 5. Un nuovo duello, dunque, in cui a perdere ancora una volta è la tv generalista che dimostra di essere in carenza di idee: non solo, infatti, nel medesimo periodo ci troviamo di fronte a due format in cui la componente...