Interrogatorio Turetta | Cruciani non ci sta | “Ho il sangue al cervello”

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, il noto conduttore Giuseppenon ha risparmiato le sue critiche sul tema della violenza nei testi rap e sulla gestione dell’ultimo caso di femminicidio, esprimendo inoltre il proprio disappunto su un episodio di presunto razzismo avvenuto in una scuola della provincia di Treviso. “Allora all’inizio della trasmissione di oggi cari ragazzi devo mandare una piccola cartolina a un amico conosciuto perché è un conduttore televisivo, anche tra i più noti. Si chiama Gianluigi di nome e Nuzzi di cognome”, ha esordito, riferendosi a una critica ricevuta dal giornalista per le sue posizioni sui generi musicali trap e rap. “Caro Nuzzi, tu scrivi che Emis Killa non farebbe mai male a una donna, non torcerebbe un capello, però la storia abbonda di uomini pacifici fisicamente ma che hanno ispirato con i loro testi ...