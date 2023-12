Inter | tre nomi per il futuro della porta

(Di sabato 2 dicembre 2023) Alex Meret, in scadenza col Napoli, ?Bento dell'Athletico Paranaense e Stefano Turati, portiere del Frosinone in prestito dal Sassuolo....

Lecce - Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

... castigandola alle prime occasioni utili, prima con il giovane scuolaFabbian e poi con l'... Sarà possibile vedere la sfida tra Lecce e Bologna anche su Sky , che trasmettematch a giornata in ...

VIDEO / Champions League, Benfica-Inter 3-3: gol e highlights fcinter1908

Champions League, Benfica-Inter 3-3: tripletta di Joao Mario, poi la rimonta clamorosa dei nerazzurri - Sportmediaset Sport Mediaset

Da Zielinski-Mkhitaryan a regia e muscoli: Napoli-Inter si decide a centrocampo

Non sorprendono, dunque, i tre assist e la media di un passaggio chiave a partita ... nella posizione dell’altra mezzala in campo: è una giocata che l’Inter fa spesso e si vedrà anche al Maradona”.

Napoli-Inter, le probabili formazioni: Osimhen dal 1’

Domenica sera, ore 20.45, Napoli e Inter si affrontano al Maradona in una gara che mette in palio molto in più dei tre punti. La formazione allenata da Walter Mazzarri è chiamata ad accorciare ...