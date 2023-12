Inter | contro il Napoli occasione di parlare con Zielinski

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023)sarà anche l’per Marotta e Ausilio di osservare da vicino Piotr: il polacco è nella lista dei nerazzurri per la prossima stagionesarà anche l’per Marotta e Ausilio di osservare da vicino Piotr: il polacco è nella lista dei nerazzurri per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista azzurro ancora non sta trattando il rinnovo con gli azzurri ed ecco che i nerazzurri potrebbero inserirsi e aggiudicarsi un rinforzo importante per la prossima stagione.