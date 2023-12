Infortuni Atalanta | le condizioni di Zappacosta | De Ketelaere e Kolasinac

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Novità per quanto concerne gliin casa: da Defino ad arrivare aOggi si è svolta la seduta pomeridiana a Zingonia, e ci sono novità per quanto concerne gliin casa. Filtra grande ottimismo sul recupero di De(per entrambi lavoro individuale), mentre persarà decisiva la seduta di domani. Out contro il Torino sicuro Palomino e Toloi.