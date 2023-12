Inflazione in calo in USA ed Eurozona | taglio anticipato dei tassi?

Leggi su quifinanza

(Di sabato 2 dicembre 2023) Negli scorsi giorni sono arrivati dati confortanti sul fronte dell’su entrambe le sponde dell’atlantico, tanto che gli analisti di Bank of America hanno ribattezzato la settimana appena conclusa “(dis)inflation week“, affermando che i dati emersi sostengono le aspettative per cui le due principali banche mondiali per influenza – ovvero la Federal Reserve statunitense e la Banca centrale europea – inizieranno a tagliare idi interesse nella prima metà del 2024. Queste ipotesi arrivano dopo un ciclo di inasprimento monetario che non si vedeva da decenni con l’alto costo del denaro che sta frenando l’economia, soprattutto nel Vecchio Continente, mentre l’economia americana sembra più resistente. L’nell’Per quanto riguarda il Vecchio Continente, giovedì Eurostat (ovvero l’ufficio ...