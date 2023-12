Inaugurata a Milano ' Artigiano in Fiera' | fino a 10 dicembre 2 550 espositori da 86 Paesi

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 dicembre 2023), 2 dic. (Adnkronos) - Si è aperta questa mattina la ventisettesima edizione di 'in', in programmaa domenica 10(Rho), con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30. Quest'anno l'evento sviluppa su 8 padiglioni (uno in più rispetto al 2022), con 2.550(dei quali oltre 600 nuovi) e 86del mondo presenti e rappresentati. Il Paese d'Onore è la Tunisia, la cui area ha ospitato la cerimonia di inaugurazione. Con il governo di Tunisi, l'Union tunisienne de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) e la Federation Nationale de l'Artisanat (Fena), 'in' svilupperà un progetto di cooperazione finalizzato ...