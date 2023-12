In Uganda una donna di 70 anni ha dato alla luce due gemelli

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 2 dicembre 2023) Inunadi 70ha partorito duedopo un trattamento di fecondazione assistita. A darne notizia è l’ospedale dove la signora ha partorito. Chi ha detto che dopo una certa età non si può più diventare genitori? Se per gli uomini, in realtà, non esiste un vero e proprio termine fissato, per le donne un limite fisiologico e biologico esiste, fissato – per così dire – dmenopausa. Non si tratta di una ‘scadenza’ precisa o uguale per tutte, ognuna ci arriva – più o meno gradualmente – in un determinato periodo della propria vita. Safina Namukwaya mamma dia 70La signora Safina Namukwaya (Whi&Fc)Eppure c’è chi, come Safina Namukwaya, sfida le leggi naturali pur di realizzare il proprio desiderio di diventare mamma. La ...