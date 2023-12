In piazza contro l’Ecomostro | il No all’inceneritore dà la sveglia a Gualtieri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 dicembre 2023) Di fronte a un sindaco sordo a ogni richiamo, le associazioni e i comitati che si schieranoil termovalorizzatore provano a far sentire la loro voce direttamente nelladel Campidoglio. Oggi, alle 14:30, l’unione dei comitatil’inceneritore si riunirà sotto alla sede del Comune di Roma per ribadire il no, “né a Santa Palomba, né altrove”, come viene sottolineato nella locandina. Cittadini, associazioni e comitati chiederanno al sindaco capitolino, Roberto, di cambiare idea sull’impianto perché “incenerire i rifiuti non è la soluzione ai problemi di Roma e avrà pesanti conseguenze sull’ambiente, sull’acqua, sull’aria e sul suolo”. La protestal’inceneritore I comitati sottolineano come l’impianto metterebbe i cittadini di fronte ...