In casa di Milano la Blu Basket si spegne sul più bello | l’Urania vince di rimonta nel finale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 dicembre 2023) La Blusi ferma sul piùviene battuta dal81-79 al termine di una gara condotta per larga parte dai biancoblù, prima delladei padroni di. Guariglia con 25 punti il migliore degli ospiti, per i milanesi Piunti (17). La Bluinizia con Giuri in regia (Vitali out per un problema al piede), Cerella e Miaschi esterni, Pacher e Guariglia sotto i tani, mentre coach Villa recupera e schiera subito l’ex Lupusor, ma è ancora indisponibile Beverly. Per i milanesi partono Amato, Potts, Severini, Lupusor e Piunti. Nel primo periodo l”Urania tira quasi esclusivamente dalla lunga con ottimi risultati, la Blusegna con Miaschi e Guariglia che si dividono i punti nei primi tre minuti (8-9). ...