In Aula ho visto qualcosa di strano | la denuncia di Crosetto | trema la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Inalla Camera per "processare" Guido"c'era poca gente. Ringrazio Schlein e Conte per la loro presenza. Hanno dimostrato che era vera la loro attenzione, mi è dispiaciuto che tanti di quelli che in questi giorni avevano detto che era grave non ci fossero questa mattina", le parole del ministro della Difesa una volta uscito da Montecitorio. L'atteggiamento delle opposizioni in, sottolinea, è stato ", dovevano essere contenti. Sono venuto oggi, ho detto che volevo andare in commissione e non mi hanno voluto, ho detto che tornerò anche in. Più di così? Posso passare il pranzo di Natale a casa di tutti...". E' piuttosto amara l'ironia di, protagonista dell'interpellanza chiesta da +Europa dopo l'intervista al Corriere della Sera in cui domenica ...