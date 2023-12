Impossibile abbattere le emissioni senza nucleare Cop28 | svolta a Dubai | tra i firmatari Stati Uniti e Francia

Leggi su affaritaliani

In una dichiarazione congiunta alla, una ventina di Paesi, tra cuied Emirati Arabi, hanno chiesto di triplicare la capacita' energeticamondiale entro il 2050, rispetto al 2020, al fine di ridurre la dipendenza dal carbone e dal gas, la principale questione in gioco in questa COP. L'annuncio e' stato fatto da John Kerry, inviato degliper il clima, a, in compagnia di diversi leader tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro belga Alexander de Croo. Tuttavia, Cina e Russia, i principali costruttori di centrali nucleari del mondo, non sono tra i.