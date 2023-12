Ilary Blasi Parte per l’Estero Durante la Messa in Onda della sua Intervista a Verissimo

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 2 dicembre 2023) Lanza di{strongEnd} per{strongEnd} ha scelto di lasciare l’Italia proprio mentre la sua{strongEnd} sta per essere tras. Questa decisione sembra essere diventata una costante per la conduttrice, che tende ad allontanarsi da possibili polemiche ogni volta che si espone mediaticamente, come accaduto di recente in concomitanza con il rilascio del suo documentario su Unica NetflixUnica {strongEnd}.Evita i Rumors Il 24 novembre, mentre il suo documentario scalava le classifiche su Netflix,{strongEnd} ha festeggiato il Ringraziamento ...