Ilary Blasi | l’arrabbiatissimo ex fidanzato Sean Brocca sbrocca | “Con Totti per…”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 2 dicembre 2023) Si riapre il dibattito sue Francescodopo l’uscita su Netflix del documentario Unica, ma cos’ha detto l’ex della? Nel mondo dello spettacolo si va a periodi, mettendo in rilievo determinati personaggi pubblici in base alle loro ultime indiscrezioni. Il 2022 è stato l’anno die Francesco, segnato dall’annuncio della loro separazione. La coppia si era sposata a giugno 2005 e dopo tre figli e 17 anni di matrimonio, hanno deciso di lasciarsi definitivamente. L’argomento ha fatto scalpore e per molto tempo si è continuato a parlare die Francesco, di chi avesse ragione e chi torto e chi sarebbero andati determinati valori piuttosto che altri. Il loro momento sembrava essere finito, fino a ...